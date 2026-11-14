Охраната на папа Лъв XIV се намеси, след като двама души се опитаха да достигнат до него след литургия в Перу.

На кадри от случилото се се вижда как двамата се приближават до главата на Римокатолическата църква и успяват да докоснат рамото му, преди охранителите да ги отстранят.

Инцидентът е станал в град Чиклайо - епархията, в която папата е бил епископ до 2023 г.

Светият отец е на 11-дневно апостолическо пътуване в Южна Америка. Това е най-дългата му задгранична визита от началото на понтификата му.