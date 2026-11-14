Снимка: gettyimages
-
Прокуратурата проверява действията на институциите след катастрофата с 13 жертви на „Тракия“
-
Без водеща версия за трагедията на АМ „Тракия”, разследващите събират доказателства
-
Как в Западна Европа предупреждават шофьорите при мъгла
-
Контейнеровоз и круизен кораб се сблъскаха в Ню Орлиънс
-
Един загинал след удар между камион и два буса на път Е-79 край Монтана
-
Засякоха дронове над военна база във Великобритания
Охраната на папа Лъв XIV се намеси, след като двама души се опитаха да достигнат до него след литургия в Перу.
На кадри от случилото се се вижда как двамата се приближават до главата на Римокатолическата църква и успяват да докоснат рамото му, преди охранителите да ги отстранят.
Инцидентът е станал в град Чиклайо - епархията, в която папата е бил епископ до 2023 г.
Светият отец е на 11-дневно апостолическо пътуване в Южна Америка. Това е най-дългата му задгранична визита от началото на понтификата му.
Редактор: Георги Иванов