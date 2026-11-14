От света на бизнеса и парите до изграждането на приказен град, посветен на знанието, философията и човешкото развитие. Димитър Немски е човекът зад необичайния проект „Слънцеград“, който вече десетилетие създава със собствени усилия и малък брой помощници. За мечтата си, житейските обрати и истинското богатство той разказва в рубриката „Нищо лично“.

„Слънцеград е една осъществяваща се мечта“, споделя Немски. Идеята се заражда още в детството му, а днес постепенно придобива реални очертания. В замисления от него град има място за храмове, библиотека, школа, занаяти и образователни игри. Целта е младите хора да опознават миналото, да развиват уменията си и да откриват собственото си място в света.

Сред най-интересните части на проекта са Огнището на дракона, бъдещият Храм на слънцето и Храмът на мъдростта, който трябва да се превърне в сърцето на образователната школа. Немски предвижда и своеобразна игра, в която участниците ще бъдат жители, ученици и пазители на знанието. „Целта е всичко, което се случва тук, да обогатява, да образова и да подготвя младите хора да бъдат силни в живота, който им предстои“, обяснява създателят на Слънцеград.

Преди да се посвети на тази идея, Димитър Немски се занимава с частен бизнес и книгоиздаване. По думите му икономическите сътресения и загубата на пазари го принуждават да преосмисли посоката си. Вместо да продължи да преследва финансов успех, той решава да вложи усилията си в творчество и философия. „Преди десет години се насочих към духовната сфера, към философията, към това, което ми дава възможност да надграждам“, разказва той.

Днес Немски е автор на книги, посветени на човешкото съзнание, ценностите и връзката между материалния и духовния свят. В основата на философията му стои убеждението, че човек трябва да постигне хармония между душата, духа, ума и тялото. Това са личните му възгледи, които възнамерява да предава чрез бъдещата школа.

А дали някога съжалява, че е оставил стремежа към богатство? „Аз съм толкова богат, че банките не могат да ми осребрят чековете“, отговаря с усмивка Немски.

Той признава, че познава хора с луксозни автомобили, хотели и множество имоти, които въпреки материалните си успехи не се чувстват удовлетворени. Самият той твърди, че е намерил щастието в семейството, книгите и възможността да създава. „Животът ми е прекрасен. Душата ми е пълна със смисъл“, казва Димитър Немски.

А Слънцеград остава неговият най-мащабен проект – все още недовършен, но изпълнен с въображение и с надеждата един ден да се превърне в място, където знанието се предава от поколение на поколение.

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