Имунотерапията променя лечението на напредналия рак на кожата, а нова ваксина показва обнадеждаващи резултати в клинични изпитвания. За възможностите на персонализираното лечение разказа доц. Ива Гаврилова

Персонализирана ваксина срещу меланом, която се изработва въз основа на генетичния профил на тумора на конкретния пациент, показва обнадеждаващи резултати в клинично проучване от трета фаза. Тя се прилага в комбинация с имунотерапия и цели да намали риска от повторна поява на заболяването. Това обясни хирургът-онколог доц. Ива Гаврилова в ефира на "Пулс".

Тя уточни, че ваксината не е предназначена за здрави хора с цел превенция. Тя е разработена за пациенти с меланом във високорисков стадий, при които туморът вече е отстранен хирургично.

„Тя се изработва персонализирано, индивидуално за всеки пациент и дава възможност да се намали в значителна степен рискът отново заболяването да се появи“, обясни доц. Гаврилова.

Как действа персонализираната ваксина?

При разработването ѝ се използва туморна тъкан от конкретния пациент, чрез която се установява генетичният профил на меланома. Така имунната система получава информация, която ѝ помага да разпознае туморните клетки и да ги атакува.

По думите на специалиста резултатите от последните клинични изпитвания показват, че съчетаването на ваксината със стандартна имунотерапия повишава способността на организма да се справи със заболяването и намалява риска от рецидив.

Доц. Гаврилова припомни, че лечението на меланома се е променило съществено след навлизането на имунотерапията около 2010 г. В практиката вече се използват и таргетни лекарства, които се прилагат при пациенти с определени генетични мутации.

„Нашите пациенти вече в метастатични стадии имат шанс да живеят дълги години с хроничен ход на заболяването“, посочи тя. Специалистът допълни, че има пациенти, които живеят повече от 10 години с метастатичен меланом, като заболяването се контролира с лечение.

Кои промени по кожата трябва да ни тревожат?

Освен меланома съществуват и други форми на рак на кожата – базоцелуларен и спиноцелуларен карцином. Те често се проявяват като рана, която не зараства. В повечето случаи се лекуват оперативно, но при по-агресивно развитие може да се наложи и системно лечение.

Доц. Гаврилова посъветва хората да следят за промени в съществуващи бенки – в размера, формата и цвета им. Внимание изискват и новопоявили се рани по изложените на слънце части на тялото, които не зарастват и започват да кървят.

Тя препоръча всеки човек поне веднъж да посети специалист, който да оцени състоянието на кожата му.

Слънцезащита и профилактика още от детството

Специалистът отправи препоръка за постоянна слънцезащита, особено при децата. Тя трябва да се прилага през цялата година, а не само по време на лятната почивка.

„Трябва да ги пазим от слънцето от най-ранна детска възраст. Слънцезащита не просто когато сме на почивка. Целогодишно - през целия летен сезон, и в града, и на почивка, и зимата, когато сме на спорт“, посъветва доц. Гаврилова.

Целия разговор гледайте във видеото.