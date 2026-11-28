Как да разпознаем инфаркта и какви действия трябва да предприемем, докато чакаме медицинска помощ? Инфарктът невинаги протича с характерната силна болка в гърдите и понякога може да остане незабелязан. В предаването „Пулс” по NOVA NEWS темата коментира началникът на Клиниката по кардиохирургия в болница „Света Анна” проф. д-р Васил Гегусков.

По думите му дори за специалистите понякога е трудно да разграничат инфаркта от други здравословни проблеми само въз основа на оплакванията на пациента. „Инфарктът може да бъде потвърден само чрез апаратна и лабораторна диагностика”, подчерта проф. Гегусков.

Той допълни, че симптомите могат да дадат насока за състоянието и да помогнат за навременното задействане на спешна медицинска помощ.

Според кардиолога не всеки инфаркт е съпроводен със силна болка в гърдите. Съществуват и така наречените „тихи инфаркти”, които могат да преминат почти безсимптомно. „Тихите инфаркти наистина съществуват и не са никак рядко срещано явление. Аз лично съм имал много пациенти, на които, след като им кажеш въз основа на апаратната диагностика, че някога назад във времето са изкарали инфаркт, те се учудват и казват, че не помнят”, разказа специалистът.

По думите му по-често подобни случаи се наблюдават при възрастни хора и пациенти с напреднал диабет. „При пациентите с диабет проводимостта на нервните окончания, по които реално се предава болката и цялата симптоматика, е доста променена. Тя не работи така, както при здравите хора. Затова тези инфаркти обикновено протичат завоалирано, тоест тихо”, обясни проф. Гегусков.

Сред симптомите, които не бива да бъдат пренебрегвани, той посочи задуха, дискомфорта, безпричинното изпотяване и студената пот. „Ако имаме задух, ако усещаме дискомфорт, ако се появи безпричинно изпотяване или студена пот, ако кръвното налягане е ниско, а пулсът е ускорен, тогава наистина трябва да мислим в посока инфаркт”, предупреди кардиохирургът.

При инфаркт времето е от решаващо значение. Според проф. Гегусков така нареченият златен час обикновено обхваща период от 4 до 6 часа, но състоянието на пациента може да се влоши много по-бързо. „Имаме малко повече време за реакция. Въпросът е, че може да бъдем притиснати във времето, ако пациентът видимо и прогресивно се влошава”, посочи той.

Специалистът обясни, че някои масивни инфаркти могат да предизвикат тежки нарушения на сърдечния ритъм, които да застрашат живота на пациента. Проф. Гегусков предупреди близките да не се опитват сами да транспортират човек със съмнение за инфаркт до болницата. „В никакъв случай не съветвам някой да транспортира своя близък, който в момента вероятно прави инфаркт, със собствения си автомобил до болницата. Още по-малко – категорично е недопустимо самият пациент да се качи и да шофира до болницата. Това е абсурдно”, заяви той.

Целия разговор гледайте във видеото.