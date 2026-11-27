Франция изпадна в техническа рецесия на фона на политическата нестабилност, високите разходи по държавните заеми и отслабващия пазар на труда. Икономиката на страната се е свила с 0,2% през третото тримесечие на 2026 г., показват ревизирани данни на френската статистическа служба INSEE, съобщава The Telegraph .

Според актуализираните оценки брутният вътрешен продукт (БВП) е намалял и през второто тримесечие - с 0,02%. Първоначалните данни сочеха нулев растеж. Така Франция отговаря на определението за техническа рецесия – две последователни тримесечия на икономически спад. И през първите три месеца на годината икономиката се е свила с 0,2%.

Икономическите затруднения идват след близо два месеца на политически сътресения и национални протести. През октомври доходността по френските 10-годишни държавни облигации надхвърли 5% за първи път от 24 години, което увеличи цената на държавното финансиране.

Икономистът от нидерландската банка ING Шарлот дьо Монпелие прогнозира, че растежът на Франция за цялата 2026 г. ще бъде средно едва 0,1%. За сравнение, очакванията за Великобритания са за икономически растеж от 1,6%.

Перспективите за следващата година също остават неблагоприятни. Според Дьо Монпелие през последните 12 месеца заетите на трудов договор във Франция са намалели с 94 400 души. В частния сектор загубените работни места са 109 000.

Отслабването на пазара на труда се очаква да се отрази върху потребителското доверие, доходите и разходите на домакинствата. Допълнителен натиск оказват трудните условия за финансиране и несигурността около бъдещите данъци и държавните разходи.

Бюджетният дефицит на Франция се очаква да достигне 5,5% от БВП през 2026 г. – най-високото равнище в еврозоната.

Президентът Еманюел Макрон настоява да бъдат въведени строги ограничения върху държавните разходи, които да бъдат записани в конституцията преди края на мандата му през май 2027 г. Президентските избори във Франция се очаква да започнат в края на април.

Според социологическите проучвания крайнодясната лидерка Марин льо Пен води в предпочитанията на избирателите с подкрепа приблизително два пъти по-висока от тази за крайнолевия Жан-Люк Меланшон. Изборната система във Франция обаче предвижда два тура, като при липса на абсолютно мнозинство на първия до балотаж достигат двамата кандидати с най-много гласове.

Шарлот дьо Монпелие очаква френската икономика да нарасне средно с едва 0,4% през 2027 г. По думите ѝ страната влиза в следващата година без достатъчен икономически импулс за възстановяване.