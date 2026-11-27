В Районна прокуратура – Плевен се води разследване по сигнал за установено физическо насилие над непълнолетни деца, настанени във Възпитателно училище – интернат - с. Подем.

На 27 ноември в Районната прокуратура в Плевен е образувано досъдебно производство заради изтезаване на непълнолетно лице във Възпитателно училище – интернат „Христо Ботев“ в село Подем. Случаят е от 25 ноември 2026 г.

Делото е образувано в хипотезата на неотложност с първо действие по разследването - разпит на свидетел. В хода на разследването са извършени оглед на местопроизшествие, изземване на предмети, имащи отношение към воденото разследване, освидетелствани са две непълнолетни лица, назначени са медицински експертизи.

Пострадалите лица са настанени в посоченото възпитателно училище с решение на съответния съд, като възпитателна мярка е по Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

По случая ще бъдат ангажирани всички компетентни институции. Разследването по делото продължава и се провежда от разследващ полицай при РУ – Долна Митрополия, под наблюдението на Районна прокуратура-Плевен, като се полагат всички възможни усилия за установяване на реалната фактическа обстановка и на отговорните за деянието лица.