Американската търговска камара в България (АТК), нейните членове и партньори събраха рекордните 114 000 евро по време на традиционната благотворителна вечеря по повод Деня на благодарността в САЩ. Събитието се проведе на 24 ноември в Sofia Event Center и обедини над 400 представители на бизнеса, дипломатическите среди и обществения живот. За четвърта поредна година инициативата подобрява рекорда си по набрани дарения, като предходното постижение е 74 000 евро.

Средствата ще бъдат насочени изцяло към две каузи, управлявани от фондация BCause. Първата е стипендиантската програма „Готови за успех“, която подкрепя ученици и студенти с високи академични постижения, загубили единия или двамата си родители. Втората осигурява помощ на жени и деца, пострадали от домашно насилие, включително достъп до защитени жилища, юридическа, психологическа и социална подкрепа.

„В несигурните времена, в които живеем, усещането за съпричастност, подкрепа и благодарност са сред ценностите, които всеки човек трябва да съхрани и споделя с околните. С години полагаме усилия нашата благотворителна вечеря по повод на Деня на благодарността да не е само изискано събитие, а да въплъщава тези ценности“, заяви Иван Михайлов, главен изпълнителен директор на АТК.

Снимка: AmCham

Даренията са набрани чрез корпоративни спонсорства, индивидуални участия, преки дарения и два благотворителни търга. Сред най-големите дарители са Arrise с 13 000 евро, Paysafe с 5960 евро, Nexo с 5000 евро и „Топ Хоспитал Сървис“ с 4750 евро. Към инициативата се присъедини и олимпийският шампион по вдигане на тежести Карлос Насар, който отправи видеопослание към гостите и предостави своя шампионска тениска за благотворителния търг.

През 2026 г. програмата „Готови за успех“ отбелязва 21 години от създаването си. Американската търговска камара и нейните членове я подкрепят от 19 години, а общата сума, набрана за програмата благодарение на корпоративни и индивидуални дарители, надхвърля 2,1 млн. евро.

Почетен гост на събитието беше управителят на Българската народна банка Димитър Радев, който получи наградата AmChampion за приноса си към присъединяването на България към еврозоната. Сред присъстващите бяха временно управляващият Посолството на САЩ в България Мартин Макдауъл, представители на дипломатическата мисия, бизнеса и американските образователни институции у нас.

Президентът на Камарата Томи Вер Елст отчете, че въпреки икономическите предизвикателства организацията достига рекордните 370 членове през 2026 г. Сред основните постижения той открои проведената Регионална икономическа конференция на американските търговски камари и третата бизнес мисия в областта на отбраната и сигурността в САЩ. „Нашата камара ще продължава да отстоява принципите на пазарната икономика, демокрацията и свободата, върховенството на закона, предприемачеството и модерното образование“, подчерта той.