Невъзможността на домакинствата да се справят с разходите си, липсата на съгласие сред политическия елит и ограниченият ресурс на държавния бюджет са три категорични признака на криза. България проявява и трите. Това заяви първият български еврокомисар Меглена Кунева в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS. Тя коментира процедурата за прекомерен дефицит срещу страната ни, отношенията с Европейската комисия, високите цени и възможностите за защита на потребителите.

Кунева припомни, че Франция и Германия са сред първите държави, нарушили правилата на европейския Пакт за стабилност, без това да доведе до сериозни последици за тях. Тя направи паралел с принципа „твърде големи, за да фалират“, прилаган при спасяването на банки заради риска от негативни последици за цялата икономика. Според нея обаче България не трябва да използва този аргумент като основание за неспазване на европейските изисквания.

„Всъщност това, което се случва в момента, е на практика покана за преговори. Покана за преговори вътре в страната, за да можем ясно да разберем тези правила. Какъв е смисълът да ги има европейските правила, с какво на нас ни помагат? Защото България ги е приела“, посочи Кунева.

Според нея настоящата ситуация може да предостави на страната ни възможност както да подобри управлението на публичните си финанси, така и да настоява за еднакво отношение към всички държави членки. „Това, че с нас бяхте толкова строги, означава, че ние ще настояваме всяка една държава да бъде третирана по този начин. И това би било справедливо“, подчерта тя.

Първият български еврокомисар не изключи наличието на политическа конюнктура при вземането на решения на европейско равнище, но беше категорична, че най-силният инструмент за защита на българските интереси остава стриктното позоваване на законодателството. Според нея, ако българските представители в европейските институции имат съмнения за неравнопоставено отношение, те трябва да поискат сравнителен анализ на прилагането на правилата и да поставят въпроса как ще бъдат третирани други държави при сходни обстоятелства.

„Възможно е да се заподозре, че България трябва да служи за пример, просто защото сме в такава ситуация. Но как се спори с това, ако ние обективно не изпълняваме критериите? Какви инструменти имаме, за да можем да докажем нашата теза? И главното - каква е нашата теза? Ние искаме добър бюджет, който не застрашава еврозоната, или искаме да нямаме санкция?“, попита Кунева.

Тя призова за по-конструктивен диалог с Европейската комисия и за намаляване на политическото напрежение в България. По думите ѝ европейските институции разполагат с огромна експертиза, от която страната ни може да се възползва.

„Идеята, че можеш да чуеш нещо полезно за себе си и че не са ти врагове от Европейската комисия, е нещо, което трябва да разберем. Аз бих посъветвала и опозицията малко да свали децибелите, малко да свали тона, да се опита да разбере какво всъщност се опитва да направи и с какви средства правителството“, заяви Кунева. Според нея, ако политическите сили споделят целта за постепенно намаляване на бюджетния дефицит, те могат да постигнат съгласие поне по няколко основни показателя в дългосрочен план.

Коментирайки действията на българските регулатори срещу големите търговски вериги, Кунева направи разграничение между защитата на потребителите и регулирането на цените. Тя обясни, че европейското законодателство в областта на потребителската защита е насочено основно към безопасността на продуктите, предотвратяването на нелоялни търговски практики и предоставянето на достоверна информация. Решенията за намеса по отношение на цените са от компетентността на националните власти, а гарантирането на реална конкуренция е сред основните инструменти за защита на интересите на потребителите.

В контекста на Черния петък Кунева обърна внимание и на психологическия натиск, упражняван от някои търговци чрез внушения за ограничени количества, изтичащи промоции и възможност за пропускане на изгодна сделка. Според нея подобни практики вероятно ще бъдат ограничени с бъдещи европейски законодателни промени. „Ние сме с абсолютно неразумни, неразбираеми, бих казала, цени. Това, което може да се направи, е цените да станат разбираеми за потребителите. Това поне е някаква крачка“, посочи тя.

Кунева очерта три основни показателя, по които може да се разпознае наличието на криза в национален мащаб. „Първият знак е, когато домакинствата не могат да се справят с техния бюджет, не могат да се справят с това, което имат. Второто е, когато елитът не може да се разбере помежду си и не може да вземе минимум общи решения. И третото е, когато бюджетът няма никаква възможност да маневрира, за да може да реши първите два проблема. Това е учебникарски пример. Като си помислите къде сме ние - това е криза“, категорична беше тя.

Според Кунева финансовото състояние на домакинствата и способността им да покриват ежедневните си разходи трябва да бъдат наблюдавани постоянно, включително от институциите, отговарящи за защитата на потребителите. „Това е ранно предупреждение. Това е канарчето в мината, което може да каже кога ще избухне газ“, направи паралел първият български еврокомисар.

Кунева коментира и опитите на руския президент Владимир Путин да ограничи участието на Европа в преговорите за прекратяване на войната в Украйна. Според нея европейското присъствие е необходимо независимо от позицията на Москва. „Не е необходимо непременно да бъде ентусиазиран и да приеме лесно нашето присъствие. Но без нашето присъствие това просто не може да стане. Това, което се опитва да направи Путин, е да каже, че той определя кой е около масата. Това е нашият континент. Ние не можем да отсъстваме от преговорите“, категорична беше Кунева.

Целия разговор гледайте във видеото.