Над 40 минути закъснение на линейката за най-тежко ранения българин, изчезнали стюарди, влязла със закъснение полиция и нито един задържан – това са част от детайлите, които специалните пратеници на NOVA в Марсилия Ясен Деянов и Кирил Памуклийски разказаха в ефира на „Здравей, България” след нападението срещу привърженици на „Левски” на стадион „Велодром”.

По думите на двамата пратеници около 200-300 фенове на „Олимпик” (Марсилия) са предприели организирана атака 8-10 минути преди началото на срещата, която е приключила едва във втората-третата минута на мача. Нападателите са носели прътове, железни тръби, колани, бухалки, бомбички, сигнални ракети, като се говори и за ножове, а един от тях дори е гонел българи с пожарогасител – първо пръскал с него, а след това удрял.

„Сякаш не сблъсъци, а по-скоро побой – дори можем да говорим и за тероризъм, вероятно можем да говорим и за опит за убийство, когато хора са изхвърляни по 5-6 метра надолу и падат на бетона”, заяви Ясен Деянов. Според него всичко е изглеждало системно подредено, а не хаотично: „Някой очевидно подаде знак, на спринт тръгнаха заедно, за 1-2 минути се изнесоха и след 1-2 минути почнаха наред да налагат по най-бруталния начин хора, които им се молеха”.

Той описа и случай на мъж, паднал от единия балкон на долното ниво – около десетина метра надолу на бетона, след като е бил удрян и блъскан от френски привърженици, но за щастие, по думите му, човекът е добре. Деянов е станал свидетел и на видеокадри, на които мъж е прегърнал жена си, а двамата са налагани с колани и тръби.

Жертвите на атаката в основния сектор са били около 20–30, най-много 40 души с най-висока категория билети, част от официалната делегация на „Левски” – предимно хора на средна възраст, жени и деца. При опита си да избягат към гостуващия сектор те се оказали заклещени между клетката с феновете на „Левски”, които се опитвали да им подадат ръка и да ги изтеглят, и стотиците нападатели от Марсилия.

По-късно Ясен Деянов уточни, че под претекст да гарантира сигурността, френският клуб е съкратил билетите за „Левски” с 85% – от близо 3500 до едва 500, но въпреки това безопасността не е била осигурена.

40 минути на носилка за най-тежко ранения българин и липса на охрана

Кирил Памуклийски потвърди, че един от членовете на делегацията, пътувал с чартъра на отбора, е много тежко пострадал, с черепно-мозъчна травма, и остава в болница. „Показаха ни снимки от неговото състояние – в момента, в който ги видяхме тези снимки, направо бяхме шокирани”, каза той.

По думите му медицинската помощ на стадиона се е забавила драстично: „Най-тежко раненият човек от феновете на „Левски” – линейката го е закарала от стадиона към болницата с над 40 минути закъснение. Тоест той 40 минути е бил в тежко състояние там – в коридорите, на носилка”.

Памуклийски посочи и липсата на адекватна охрана в секторите: „Охрана нямаше, това е големият проблем. Имаше стюарди – по двама-трима някъде, само че от това, което ни разказаха и феновете, които бяха потърпевши, когато феновете на Марсилия са тръгнали към тях, самите стюарди буквално са изчезнали от там”. Според двамата пратеници полицията е влязла на стадиона около 20 минути по-късно, а униформените в гостуващия сектор не са преминали от другата страна, за да спрат нападението.

Освен това Памуклийски отбеляза, че бързото придвижване на нападателите от сектора зад едната врата почти до другата врата не би било възможно, ако някой не им е отворил разделителните врати. „Още по-шокиращото е, че когато феновете на „Марсилия” се върнаха в своя сектор, имаше няколко човека, които ги чакаха и ги поздравяваха за това, което са направили – прегръщаха ги, стискаха си ръцете и се радваха”, добави той, като подчерта, че голяма част от нападателите дори не са били с маски и лицата им се виждат на камерите и снимките.

Ясен Деянов съобщи че все още няма нито един задържан, а във френската преса и в позицията на „Олимпик” (Марсилия) случилото се се описва просто като „сблъсъци”, без да се споменават агресия и насилие.

Хайки от предната вечер и шофьори, издали хотелите

Пратениците на NOVA разкриха, че напрежението е започнало още предната вечер, когато в града е имало трима пострадали българи, двама от които са били приети в болница. По разкази на фенове привърженици на „Олимпик” (Марсилия) са правели хайки в града и дори са викали „Само Левски”, за да провокират отговор и да разпознаят българите.

Кирил Памуклийски разказа и как нападателите са стигали до хотелите на българските привърженици: „Феновете се придвижват от хотел до едно място най-често с Uber в Марсилия и се оказва, че част от шофьорите на тези коли са пуснали локацията на хотелите на феновете на „Левски” в групи на „Марсилия”. И по този начин са ги били открили”. Ясен Деянов допълни, че по данни на пострадали фенове в атаката са участвали и гръцки привърженици на АЕК (Атина), пътували организирано от Италия към Марсилия след мач на тима им в Шампионската лига.

Какво се случи на полувремето и след мача

По информация на пратениците на полувремето е имало среща между ръководството на „Левски”, полицията и португалския делегат на УЕФА. Полицията и делегатът са преценили, че е по-добре мачът да продължи, тъй като са се опасявали, че прекратяване може да доведе до още по-големи безредици и нахлуване на фенове на „Марсилия” на терена. По думите на Ясен Деянов играчите на „Левски” са видели побоищата още по време на химна, но срещата дори не е била отложена, а делегатът казал пред ръководството на „сините”, че „не е видял нищо”.

След края на двубоя привържениците на „Левски” са били задържани около два часа в гостуващия сектор, докато домакините се разотидат, след което полицията е осигурила кордон, за да ги изведе от града или до хотелите им. По данни на екипа на NOVA след края на мача не е имало нови инциденти.

„Ужас. Няма сблъсъци – имаше едни хора, които отидоха и пребиха други хора. В случая просто беше побой”, обобщи Кирил Памуклийски.

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