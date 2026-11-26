Испанският икономист Пабло Ернандес де Кос е на път да наследи Кристин Лагард начело на Европейската централна банка през февруари. Нидерландия е оттеглила подкрепата си за единствения му съперник Клаас Кнот на срещата в Брюксел.

Политическото съгласие е постигнато, а формалното одобрение се очаква преди Коледа след консултативен вот в Европейския парламент.

Де Кос е бивш управител на Испанската централна банка и в момента ръководи Банката за международни разплащания. Според наблюдатели, изборът му е част от договорен между Париж и Берлин пакет за три ключови поста в ЕЦБ. Французойката Лоранс Бун се очаква да поеме пазарните операции, а германецът Маркус Брунермайер да стане главен икономист.

Лагард ще напусне на 7 февруари, девет месеца преди края на мандата си. Смяната идва в момент, когато инфлацията в еврозоната е достигнала 4% през октомври, двойно над целта на ЕЦБ, а разходите по държавния дълг са под натиск.