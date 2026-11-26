Какво се случва на политическия терен и подготвена ли е страната за предстоящите предизвикателства? Темата коментираха социологът Кънчо Стойчев, социалният антрополог Харалан Александров и журналистът Емилия Милчева в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според Милчева основното предизвикателство пред управляващите е свързано с дебатите около бюджета и нарастващото обществено неодобрение. „Виждам като основно предизвикателство пред управляващите справянето с ожесточените дебати по бюджета. От една страна е това, което се опитват да обяснят управляващите – колко е добър той, а от друга е опозицията, която показва проблемите. И не само опозицията, защото срещу този бюджет се обявиха много организации”, коментира тя.

Журналистът допълни, че именно през следващите зимни месеци ще стане ясно дали правителството ще успее да удържи ситуацията.

От своя страна Стойчев обаче не вижда сериозна политическа буря в страната. „Аз буря не виждам в България. Виждам едно успокояване на обстановката. Бурята е другаде – в Европа, в света”, заяви социологът.

Той коментира и бюджетът за следващата година. „Този бюджет е стъпка, даже две стъпки напред спрямо това, което беше. По никакъв начин не бих го определил като крачка назад. Основните критики са справедливи по отношение на дълбочината и темпа на реформите. Тези критики съвсем справедливо идват главно от бизнес средите”, смята Стойчев.

По думите на Харалан Александров напрежението не е изчезнало, а страната трябва да се подготви за предстоящите външни и вътрешни предизвикателства. „Силни са ветровете и сега въпросът е дали ще ни отнесат, ще ни изпочупят прозорците и ще ни отнесат керемидите. Задачата е, като знаеш, че идва буря и не можеш да я спреш – икономическа криза, война и всички останали нещастия, да си затвориш добре къщата и да я подготвиш”, коментира антропологът.



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