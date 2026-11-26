Цените на петрола продължават да се повишават на фона на опасенията от нови сътресения в световните енергийни доставки. Причина за поскъпването са съобщенията за атаки на йеменските хуси срещу ключова петролна инфраструктура в Саудитска Арабия, както и за танкери, попаднали на морски мини в Ормузкия проток.

Фючърсите на европейския референтен сорт Брент поскъпнаха с 10 цента, или 0,1%, до 94,71 долара за барел. Американският лек суров петрол отчете повишение от 35 цента, или 0,4%, достигайки 84,03 долара за барел.

Ръстът следва значително поскъпване в предходната търговска сесия, когато Брент добави 3,5% към стойността си, а американският лек суров петрол – 2%. Заради отбелязването на Деня на благодарността в САЩ днес няма да бъде определена официална разчетна цена за фючърсите на американския сорт. Подкрепяните от Иран йеменски хуси заявиха, че са нанесли удари по рафинерията „Рас Танура“ и финансовия район на саудитската столица Рияд.

„Рас Танура“ е най-голямата рафинерия в Саудитска Арабия и е част от стратегически комплекс, в който се намира и един от важните терминали за износ на суров петрол. Според анализатори атаките увеличават риска от прекъсвания на доставките, което ще оказва допълнителен натиск върху цените на международните пазари.

Ситуацията в Ормузкия проток също предизвиква безпокойство сред инвеститорите. Корабоплаването през стратегическия морски коридор отново е затруднено, след като през последните седмици обемът на преминаващите петролни доставки се доближаваше до равнищата отпреди войната. Вниманието на инвеститорите е насочено и към предстоящите срещи на министрите от ОПЕК+ на 29 ноември, когато трябва да бъде определена политиката за добив през 2027 г.