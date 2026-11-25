Видео, Стопкадър: "Ройтерс"
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Кадри от обширните пасищата Силин Гол, намиращи се в автономния район Вътрешна Монголия, показват зашеметяваща гледка на Луната и пояса на Венера на фона на нежни розово-лилави облаци.
Снимка: Стопкадър, "Ройтерс"
Видеото на "Ройтерс" показва магичната гледка заедно с белите вятърни турбини и светлините на града.
Редактор: Цветина Петрова