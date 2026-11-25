Кадри от обширните пасищата Силин Гол, намиращи се в автономния район Вътрешна Монголия, показват зашеметяваща гледка на Луната и пояса на Венера на фона на нежни розово-лилави облаци.

Снимка: Стопкадър, "Ройтерс"

Видеото на "Ройтерс" показва магичната гледка заедно с белите вятърни турбини и светлините на града.