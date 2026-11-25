Пореден ден без парно и топла вода за студентите в общежитията в „Студентски град”. Заради тях столичният кмет Васил Терзиев свиква утре работна среща. Междувременно „Булгаргаз“ даде срок до края на годината „Топлофикация София“ да признае над 300 милиона евро задължения за газ. Ако няма споразумение, доставчикът ще заведе дела.

Пореден студен ден в общежитията в „Студентски град”. Сред тези без топла вода е и Лора от 53-и блок. „Ето какво правя, за да си измия косата - пълня вода, слагам я в микровълновата, като за това ще са ми нужни три такива купи за косата ми“, разказва студентката.

Ситуацията продължава да е такава и в 57-и блок, където има и семейства с деца. На места токът спира често. „Няколко пъти се случи да се събудя от измръзване през нощта, колкото и да се увивам, това са нечовешки условия. Има хора с деца, по-възрастни хора - преподаватели, живеят тук“, казва Гергана, която също е студентка.

Именно заради студентите столичният кмет Васил Терзиев свиква утре среща с Министерството на образованието и „Топлофикация София“.

„Колкото и да са тежки решенията пред нас, поне да знаем колко време ще отнеме, какво трябва да се направи, колко ще струва и вече да видим община, държава, „Топлофикация“, всеки един с каквото може, как да помогне, за да се реши този проблем. За съжаление той е многогодишен, десетилетия, не се е инвестирало достатъчно в мрежата и сега просто резултатът е плачевен“, заяви столичният кмет Васил Терзиев.

И докато се търси решение на проблема и за други квартали в столицата, „Булгаргаз“ поиска от „Топлофикация“ до края на годината да подпише споразумение за плащане на над 300 милиона евро задължения от 2024 година, по които изтича давността. В противен случай общественият доставчик ще пристъпи към поетапно предявяване на съдебни искове за събиране на вземанията си.

За NOVA от „Топлофикация“ отговориха, че финансовото състояние на дружеството не позволява да прави големи плащания без това да доведе до спиране на парното. Освен това искат парите, които държавата отпуска, за да не поскъпне топлото, да се считат за плащане към „Булгаргаз“.