Децата до 18 години ще продължат да бъдат обхванати от профилактични дейности срещу кариес и флуороза. Отделно държавата отпуска 1,8 млн. евро за медицински изделия, необходими за кръводаряване и обработката на кръв. Правителството одобри допълнително финансиране за профилактика на оралните заболявания при децата и за осигуряване на необходимите медицински изделия за кръвните центрове.

С първото решение се осигуряват средства за изпълнението на Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 години за периода 2026–2030 г.

Сред основните дейности е поставянето на силанти на първите постоянни молари при деца на възраст между 5 и 9 години. Целта е да се намали рискът от развитие на кариес.

Предвидени са и информационни кампании и здравно обучение за поддържане на добра устна хигиена. В тях ще бъдат включени не само децата, но и техните родители, учители, бременни жени и медицински специалисти.

В изпълнението ще участват лекари по дентална медицина, Националният център по обществено здраве и анализи, регионалните здравни инспекции и факултетите по дентална медицина.

С друго решение кабинетът одобри 1,8 млн. евро допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2026 г.

Средствата са предназначени за медицински изделия, използвани при вземането, изследването, преработката и съхранението на кръв и кръвни съставки.

Финансирането трябва да гарантира непрекъснатата работа на дейностите по кръводаряване и обработка на кръвта. Така лечебните заведения и пациентите ще могат да получават необходимите кръв и кръвни съставки своевременно.