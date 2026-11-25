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Осем области в Западна България са с обявен жълт код за интензивни валежи и поледици в четвъртък. Предупреждението е издадено за Видин, Враца, Монтана, София-град, София-област, Перник, Кюстендил и Благоевград.
Снимка: НИМХ
Там още през нощта срещу четвъртък ще завали дъжд, а в районите с отрицателни или близки до 0 градуса температури има повишена вероятност за образуване на поледици. През деня ще бъде предимно облачно, като валежите от дъжд ще обхванат Западна България и поречието на Дунав.
Над страната ще остане хладно, а заради ниските сутрешни температури в западните райони се очакват поледици. Минималните температури ще бъдат между минус 1 и 4 градуса, а по Черноморието – до 7-8 градуса. Максималните ще са между 8 и 13 градуса, като в северозападните райони ще останат по-ниски – между 3 и 6 градуса.
Ще духа слаб вятър, в Източна България – умерен от юг-югоизток. В западната и централната част на Дунавската равнина следобед вятърът ще се ориентира от север-северозапад и ще е до умерен.
Дъжд и поледица в столицата
В София ще вали дъжд, като за областта също е обявен жълт код. В сутрешните часове се очакват поледици. Минималната температура ще бъде около минус 1 градус, а максималната – около 8 градуса.
Бурен вятър в планините
В планините ще бъде облачно. Валежи от дъжд ще има главно в Западна и Централна Стара планина и Рила, а на височина над 2000 метра – от сняг. Вятърът ще бъде силен и бурен от запад-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 8 градуса, а на 2000 метра – около 2 градуса.
Ветровито по Черноморието
Над Черноморското крайбрежие облачността ще бъде значителна и ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 13 и 15 градуса, а температурата на морската вода – между 12 и 15 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Поледици и валежи на Балканите
Над Балканския полуостров също ще бъде облачно, като в западните и централните райони ще вали дъжд. В Сърбия, Западна Румъния и Северозападна България ще има поледици, а в Албания и Северозападна Гърция – и гръмотевици. Дневните температури ще бъдат 8 градуса в София, 6 в Букурещ, 9 в Белград и Скопие, 14 в Истанбул, 17 в Солун и 20 градуса в Атина.
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Редактор: Мария Барабашка