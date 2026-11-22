Рязка промяна на времето ни очаква в началото на новата седмица. Преминаването на студен атмосферен фронт ще донесе силен вятър, валежи, гръмотевични бури и значително понижение на температурите. За понеделник е обявен оранжев код за опасно силен вятър в голяма част от Западна и Централна България, а за останалите райони предупреждението е от първа степен – жълт код.

През нощта срещу понеделник на много места в Западна и Централна България ще вали дъжд, придружен от гръмотевици в северозападните райони. През деня валежите ще обхванат и източната половина на страната, а в Югоизточна България ще има условия за гръмотевични бури и градушки. Вятърът ще бъде умерен до силен от югозапад, но около и след обяд ще се преориентира от северозапад и ще се усили. На места поривите ще достигат 60-70 км/ч.

Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, а в часовете преди обяд термометрите ще показват между 15 и 20 градуса. С нахлуването на студения въздух обаче температурите бързо ще се понижат. На отделни места по високите западни полета дъждът за кратко ще преминава в сняг.

В планините ще духа силен до бурен вятър. Очакват се валежи от дъжд, които над 1800 метра ще бъдат от сняг. Следобед границата на снеговалежите постепенно ще се снижава. Максималните температури на 1200 метра надморска височина ще бъдат около 7 градуса, а на 2000 метра - около 1 градус.

По Черноморието ще има повече слънчеви часове преди обяд, последвани от валежи и гръмотевици. Максималните температури ще достигнат между 17 и 20 градуса. Морската вода е с температура между 12 и 15 градуса, а вълнението ще бъде 3-4 бала.

Застудяването ще продължи във вторник и сряда, когато в ранните сутрешни часове температурите на места ще се понижат до минус 4 - минус 5 градуса. Това ще създаде предпоставки за образуване на заледявания по пътищата.

В нощта срещу четвъртък има вероятност в ниските части на Северозападна България да прехвърчи и първият за сезона сняг. От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите да подготвят автомобилите си за движение при зимни условия и да се съобразяват с променящата се метеорологична обстановка.

Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.