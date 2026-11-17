Предупреждение от първа степен - жълт код за силен вятър, е обявено за сряда, 18 ноември, в части от страната. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология опасността обхваща райони от областите Видин, Монтана, Враца, София-област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас.

През нощта облачността постепенно ще се увеличава от запад, а в крайните западни райони са възможни слаби превалявания. В равнините и котловините ще се образуват мъгли, на места придружени от ръмеж. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София – около 7.

В сряда южният и югозападният вятър ще се усили, като на места в Източна България и северно от планините ще бъде силен. Облачността ще е значителна, а в равнинните райони сутринта ще има условия за мъгли.

Дъжд се очаква предимно в северозападната половина на страната. В Северна България валежите ще бъдат придружени и от гръмотевици, като на отделни места в северозападните райони количествата могат да бъдат значителни. Въпреки неустойчивото време температурите ще останат сравнително високи за сезона – между 14 и 19 градуса, в столицата около 16.

В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи. В масивите на Западна България и по Стара планина ще вали дъжд, а над 1700 метра - сняг. Очаква се силен, на места бурен вятър. Температурите ще достигнат около 12 градуса на 1200 метра и 5 градуса на 2000 метра надморска височина.

По Черноморието също ще преобладава облачно време. Сутринта по южното крайбрежие са възможни мъгли и слаби превалявания от ръмеж. Ще духа умерен югозападен вятър, а дневните температури ще бъдат между 15 и 18 градуса. Морската вода е с температура 14-15 градуса, а вълнението ще достига 2-3 бала. Атмосферното налягане ще остане значително по-ниско от обичайното за ноември.

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