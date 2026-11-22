Мечтаното жилище на пръв поглед може да изглежда безупречно, но след покупката да донесе скрити проблеми като течове, мухъл зад шкафовете или неизправности в инсталациите. Как работи професията „имотен детектив” и как специализираната проверка преди сделка може да послужи като аргумент за намаляване на цената?

Според имотния детектив Лъчезар Петков смисълът на инспекцията е ясен: „Да видиш и да покажеш на хората това, което те не могат да видят – или ще го видят след месец-два и ще им струва много скъпо”. Още във входа на сградата той забелязва цепнатини и пукнатини, които не би трябвало да са там, и подчертава, че подобни находки са „силен лост за цената”.

Вместо с лупа инспекторът влиза в жилището с цял арсенал от измервателни уреди. С помощта на специален уред се проверява силата на въздушния поток на кухненския абсорбатор, а отделно се тества и водата за количеството разтворени твърди вещества – минерали, съединения и варовик, които увреждат уредите. В проверявания апартамент показателите на софийската вода са в норма, но Петков предупреждава, че практиката му познава и сериозни отклонения. „Срещали сме случаи, в които количеството на мангана и желязото е 10 пъти над нормите, в села, популярни за София”, разказа той.

С термокамера, която измерва температурните разлики, се откриват нарушения в изолацията, скрита влага и евентуални течове. При огледа уредът веднага засича теч на въздух под прозорец заради нецентрирана дограма, а инспекторът обяснява, че неведнъж са попадали и на опити влага да бъде прикривана и замазвана зад гипсокартон.

Проверката обхваща още напрежението в електрическите контакти, нивото на естествената светлина в стаите и качеството на въздуха. В инспектираното жилище уредът отчита завишени нива на въглероден диоксид. „В момента виждаме, че CO2 е в завишени стойности, което не е добре за здравето. Няма добре да се наспиваме, да се будим сутрин изморени неясно от какво”, отбеляза Петков.

На въпрос дали новото или старото строителство у нас е по-качествено, специалистът отговаря, че всичко е условно и има случаи, в които новото не е добро. „Трудно е да генерализираме, но не винаги лъскавото е качествено”, посочи той.

За хората, които нямат възможност да наемат имотен детектив, Петков дава конкретни съвети на какво да обърнат внимание сами: „Задавайте въпроси – колко собственика е имало, ремонти, вижте какви са съседите, каква е жизнената среда. Поддържа ли се блокът или имотът, вижте за пукнатини, има ли течове”.

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