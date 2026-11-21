Сериозно застудяване с валежи от дъжд предстои от понеделник, 23 ноември, а в сутрешните часове се очакват отрицателни температури и условия за заледявания. От Агенция „Пътна инфраструктура” призоваха шофьорите да подготвят автомобилите си за зимни условия.

От пътната агенция съветват водачите да тръгват на път само с подходящи гуми, да карат със съобразена скорост и да спазват дистанция, за да не блокират движението и работата на снегопочистващата техника.

Републиканските пътища вече са в режим на зимно поддържане от 16 ноември. Областните пътни управления и ангажираните фирми следят прогнозите за времето, за да обработват настилките навреме – особено в проходите и високопланинските райони.

Гражданите и транспортните фирми могат да следят актуалната пътна обстановка на сайта на АПИ (www.traffic.api.bg), както и по всяко време на денонощието на телефон 0700 130 20.