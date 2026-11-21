Легендарните хитове на групата Chicago, която има над 100 милиона продадени записа и близо шест десетилетия музика, ще звучат на живо в България. Един от основателите на бандата – барабанистът Дани Серафин, който стои зад барабаните ѝ в продължение на 23 години, пристига у нас с проекта The Chicago Experience за три концерта – на 22 ноември във Варна, на 23 ноември в Пловдив и на 7 декември в София. В ефира на „Събуди се” по NOVA той разказа за бурните години на рокендрола, срещите си с музикални легенди и тайните зад песните на групата.

Серафин си спомни за 1967 година и трудното си детство. „Напуснах училище много млад. Бях част от улични банди в Чикаго. Животът ми вървеше в лоша посока. И тогава един приятел ми се обади и ми каза, че една група търси барабанист. Беше като дар от Бога. Барабаните бяха моето спасение. Това беше нещото, което винаги можех да правя наистина добре. Изведнъж от уличен хулиган се превърнах в барабанист, в музикант”, разказа той.

Заедно с приятели решава да създаде нещо необичайно за онова време – рок група с духови инструменти. В началото експериментите им не се харесват на собствениците на клубове. „Започнаха да ни уволняват. А някои от нас вече имаха семейства. Трябваше да ги издържаме. Затова се обадихме на продуцента и му казахме: „Ако ще ни водиш в Калифорния, направи го сега, защото тук умираме от глад!””, спомня си музикантът. В Лос Анджелис те делят малка къща с две спални в Холивуд, а дневната се превръща в репетиционна: „Всеки ден репетирахме. Правехме неща, които никой друг не правеше тогава. Поемахме рискове и експериментирахме. Първият ни албум се роди именно в онази дневна”.

На концерт през 1968 година Серафин преживява незабравима среща с Карлос Сантана. „Карлос Сантана дотича зад кулисите: „Дани! Барабанистът ми не се появи! Можеш ли да свириш с нас?” Казах му: „Но аз никога не съм чувал песните ви!” А той ме попита: „Можеш ли да свириш блус?” Отговорих: „Аз съм от Чикаго! Мисля, че мога.” И така излязох на сцената и свирих с него. Никога преди това не бях чувал песните им. Просто импровизирахме около 40 минути”, разказа барабанистът.

Същата вечер се запознава и с Джанис Джоплин. „Тя приключи концерта си, а аз тръгнах към гримьорната. Много бързаше и ми извика да се разкарам от пътя ѝ. Аз ѝ отвърнах по същия начин! Тя не беше свикнала някой да ѝ говори така. После дойде, извини ми се и аз също ѝ се извиних. И от този момент станахме много добри приятели”, сподели Серафин.

Сред най-лудите му истории от турнетата е и главата от книгата му „Перуката, която спаси живота ми”. След като губи косата си, музикантът започва да носи перука, която на концерт в Омаха, Небраска, неочаквано му спасява живота. „Свирехме на открито в Омаха, пред 50–60 хиляди души. Започна буря, вятърът се усили, а аз усещах как влиза под перуката ми. Мислех си: „О, Боже, само това не!” Представях си как перуката ми отлита пред цялата публика! Свирехме „Saturday in the Park”. Хвърлих палките и казах: „Махам се оттук!” Останалите музиканти ме последваха”, разказа той. На следващия концерт техникът му разкрил какво е последвало: „Дани, голям късмет, че си тръгна! Пет минути след това осветителната конструкция падна върху барабаните ти.” Ето това е перуката, която спаси живота ми! Ако бях останал там, щях да бъда премазан.”

Серафин разкри и историята зад един от най-големите хитове на групата – Hard to Say I'm Sorry. Питър Сетера и Дейвид Фостър били написали песен, чиято втора половина била много добра, но първата била ужасна. „Тогава им казах: „Имам идея. Напишете балада, която да премине в Get Away.” На следващата сутрин Дейвид ми се обади много рано. Направо ме събуди! Каза: „Дани, припомни ми онази идея!” И така те написаха Hard to Say I'm Sorry”, сподели той.

Макар пътищата му с Chicago да се разделят през 1990 г., Серафин обещава на българската публика истинско преживяване с The Chicago Experience. „От всички групи, които днес изпълняват музиката на Chicago, ние сме най-добрите! Наистина го мисля! Когато ни видите, ще разберете какво имам предвид. Музикантите ми са от световна класа. Ще чуете песните на Chicago, изпълнени с много страст, точно в духа на оригиналната група”, заяви барабанистът, който вече тренира да произнася и имената на българските градове преди концертите.

Повече гледайте във видеото.