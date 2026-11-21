Най-малко двама души, сред които и дете, бяха убити при руска атака срещу Кривой Рог през нощта. 42 души са ранени. Това съобщи в Telegram председателят на Съвета за отбрана на Кривой Ро гОлександър Вилкул.

"Сред пострадалите има и четири деца. Загинали са 20-годишна жена и седемгодишно момче", написа той.

Според Вилкул 27 души са в тежко състояние. Предварителните данни сочат, че са нанесени щети на 23 жилищни сгради, една болница и търговски обекти.