Вирусните инфекции през есенно-зимния сезон могат сериозно да застрашат здравето на сърцето, особено при възрастните хора и пациентите с хронични сърдечно-съдови заболявания. Това обясни кардиологът д-р Рада Прокопова в предаването „Пулс“ по NOVA NEWS.

По думите ѝ респираторно-синцитиалният вирус (RSV), както и останалите сезонни вируси, сравнително рядко причиняват пряко възпаление на сърдечния мускул или обвивката на сърцето. Значително по-голяма опасност представлява обострянето на вече съществуващи заболявания.

Дори инфекция, която протича леко при младите хора, може бързо да доведе до пневмония, дихателна и сърдечна недостатъчност при възрастните пациенти и да наложи болнично лечение. Високата температура и нарушенията в електролитния баланс вследствие на вирусно заболяване могат да предизвикат и нарушения на сърдечния ритъм. Особено опасно е предсърдното мъждене, при което съществува риск от образуване на тромби в сърцето и последващ инсулт.

Д-р Прокопова обясни, че възпалителните процеси в организма повишават и вероятността от инфаркт, тъй като могат да допринесат за разкъсването на атеросклеротични плаки. Допълнително натоварване на сърцето създава понижаването на нивата на кислород в кръвта при засягане на белите дробове.

Сърдечните усложнения могат да се проявят дори седмици след преболедуване на вирусната инфекция. Сред предупредителните симптоми са тежест и дискомфорт в областта на сърцето, прескачане на пулса, необичайна отпадналост и внезапно понижаване на кръвното налягане. При подобни оплаквания специалистът препоръчва своевременна консултация с лекар.

Кардиологът подчерта значението на ваксинацията срещу грип, особено при хората над 75-80 години, както и при пациентите със сърдечно-съдови заболявания, независимо от възрастта им. По отношение на ваксините срещу RSV тя отбеляза, че има обнадеждаващи данни за защитата на възрастните хора, но уточни, че няма личен клиничен опит с тях.

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