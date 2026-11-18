Българският лекарски съюз предупреждава за дисбаланси в план-сметката за Здравната каса за 2027 г. Тя беше одобрена на първо четене от депутатите от Комисията по бюджет в НС, но отново с редица критики.

Заделената сума е рекордна - над 5,6 милиарда евро, което е ръст с над 8%. Близо половината от средствата са за болнична помощ, почти милиард и половина ще отидат за лекарства, но спрямо тях бюджетът за изследвания е в пъти по-малък, което е и сериозен дисбаланс, твърдят от БЛС. От там настояват за повече средства за профилактика, както и за разговори с премиера между първо и второ четене.

Перото за изследвания е увеличено нищожно. Ако не се направи дадено изследване, след време ще плащаме повече пари за лечението ни в болница, предупреди председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов.

„За нас е важно не просто с колко е увеличен бюджетът, а как са разпределени средствата в него, как се контролира тяхното разходване и дали предвиденото финансиране отговаря на реалните нужди на здравната система”, посочи д-р Брънзалов. По думите му за първична извънболнична помощ ръстът е 7,3%, за специализирана извънболнична медицинска помощ – 9,3 на сто, за медико-диагностични дейности – 5%, а за лекарства се заделят 9 процента.

В деветте процента за медикаменти не са включени 44 милиона евро, предвидени за нерегистрирани лекарствени продукти и лечение на деца в чужбина. Досега това се заплащаше с трансфери от Здравното министерство, а сега влизат като перо в бюджета на НЗОК и ще бъдат покривани от вноските на здравноосигурени лица, посочи Брънзалов. „България се превръща в страна в ЕС с най-евтина работна лекарска ръка и най-скъпи лекарства”, каза председателят на БЛС.