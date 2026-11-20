Ново продължение на култовата коледна комедия „Сам вкъщи“ е в ранен етап на разработка. В проекта участват актьорът Маколи Кълкин, който изигра Кевин Маккалистър в оригиналния филм, както и сценаристите и продуценти Сет Роугън и Евън Голдбърг, съобщава Variety.

Роугън и Голдбърг работят по сценария заедно с Кълкин. Тримата ще бъдат и продуценти на продукцията чрез компанията Point Grey. Засега не се разкриват подробности за сюжета и актьорския състав.

Оригиналният „Сам вкъщи“ излиза през 1990 г. и разказва историята на осемгодишния Кевин Маккалистър, който по погрешка е забравен от семейството си у дома, докато всички заминават на коледна ваканция. Момчето трябва да защити къщата от двама крадци, известни като „Мокрите бандити“. В ролите им са Джо Пеши и Даниел Стърн.

Режисьор на филма е Крис Кълъмбъс, а сценарият е написан от Джон Хюз. В актьорския състав участват още Катрин О'Хара, Джон Хърд и Робърт Блосъм.

Новината за евентуалното завръщане на Кълкин във франчайза се появява след публикации от миналото лято, че актьорът обмисля участие в нов филм от поредицата. Интересът към продължение се засили и след появата му в коледна реклама на McDonald's, в която той отново влиза в образа на порасналия Кевин.

Поредицата досега има шест филма. Вторият - „Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк“, излиза през 1992 г. и отново е с Маколи Кълкин. Следват още четири продукции, включително „Сам вкъщи: Сам вкъщи отново“ от 2021 г.

Засега не е обявена дата за премиерата на новия проект.