Снимка: Стопкадър
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Италия отново стачкува. За втори път в рамките на 20 дни страната е обхваната от 24-часова стачка, която засяга училища, болници и градския транспорт. В цялата страна са организирани над 100 протеста с участието на работници и студенти.
Причините са високите цени, ниските заплати и недоволството от бюджета на правителството на Джорджа Мелони. Синдикатите настояват за по-високи доходи и повече средства за здравеопазване и образование.
В Рим една от линиите на метрото вече е затворена. Самолетните полети не са засегнати, но тази вечер започва отделна стачка и в железопътния транспорт.
Редактор: Мария Барабашка