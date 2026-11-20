Китайското посолство в Япония призова сънародниците си да не изкачват планината Фуджи извън официалния сезон за катерене. Предупреждението идва заради издирвателните акции по намирането на 25-годишния Чен Джие. Той изчезна в планината на 8 ноември, а семейството му обяви парична награда за намирането му жив.

Близките на мъжа предлагат 500 000 юана (около 75 000 долара) за информация, която ще доведе до откриването му жив, и 100 000 юана за намирането на тялото му. Японските власти обаче се опасяват, че голямата сума може да насърчи други хора да предприемат опасни опити за издирване. В сряда губернаторът на префектура Яманаши Котаро Нагасаки предупреди, че подобни действия могат да доведат до „вторични бедствия“. Според японския вестник „Майничи Шимбун“ той е призовал семейството да не предприема действия, които биха могли да застрашат и други хора.

Чен е тръгнал на поход с двама приятели, които се върнали, след като установили, че планината е затворена и не разполагат с подходяща екипировка. Той продължил сам от петата станция на маршрута Йошида, на около 2300 метра надморска височина. Последният контакт с него бил около 10:30 ч. на 8 ноември, когато изпратил видеосъобщение: „Изкачвам се в планината... Няма никой наоколо.“ Издирването започнало два дни по-късно, но няколко пъти било прекъсвано заради лошото време.

Официалният сезон за изкачване на Фуджи е от началото на юли до началото на септември. Извън този период силните ветрове и виелиците създават сериозни рискове, а планинските заслони и центровете за първа помощ не работят. По-рано тази година властите в Яманаши обявиха, че от следващата година туристите, които се нуждаят от спасяване с хеликоптер след нерегламентирано изкачване извън сезона, ще трябва да заплащат услугата. Предвижда се също желаещите да представят подробни планове за маршрута си. Планината Фуджи е най-високият връх в Япония - 3776 метра.