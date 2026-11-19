Гръцкото правителство обмисля сериозни ограничения върху новото строителство на някои от най-посещаваните туристически острови в страната. Премиерът Кириакос Мицотакис заяви, че според него през следващите 20 години на Санторини и Миконос няма да има нужда от изграждането на нови сгради.

По време на туристически форум, организиран от гръцкия вестник „Катимерини“, Мицотакис коментира възможността за ограничаване на строителството на места, където туристическият натиск вече надхвърля възможностите на местната инфраструктура.

Искаме да защитим това, което вече имаме Кириакос Мицотакис

По отношение на Санторини той припомни, че вече са предприети мерки за контрол на туристическия поток от круизни кораби. Правителството иска да привлече по-малко посетители, които обаче да оставят повече средства по време на престоя си.

Същевременно Атина планира да насърчава инвестициите в райони с по-слабо развита туристическа инфраструктура. Сред посочените от Мицотакис дестинации са островите Хиос, Лесбос и Лимнос в северната част на Егейско море. Те разполагат с летища, а програмата за облекчено издаване на визи на място за турски граждани вече е привлякла повече туристи в региона.

По време на форума беше обсъден и екологичният отпечатък на туризма. Мицотакис заяви, че всички ваканционни плавателни съдове, независимо от размера им, ще трябва да плащат такса за навлизане в морския парк, който се създава в южната част на Цикладските острови.

По думите му събраните средства ще бъдат инвестирани обратно в опазването на морската екосистема.