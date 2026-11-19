Европейската комисия потвърди, че е станала обект на кибератака, при която са използвани инструменти с изкуствен интелект. Инцидентът е бил засечен на 22 октомври, а за него съобщи говорителят на институцията Тома Рение на брифинг в Брюксел, предаде Reuters.

След установяването на атаката Комисията е предприела спешни мерки за ограничаване на евентуалните щети. Няколко информационни системи са били временно изключени от съображения за сигурност. По-голямата част от тях вече са възстановени.

Разследването продължава, като все още се изясняват мащабът на кибератаката и евентуалните последствия от нея. От Европейската комисия посочват, че засега няма доказателства за изтичане на данни, засягащо служителите на институцията като цяло.

Според информация на Politico обаче инцидентът е породил опасения за сигурността на значителни количества лични данни. Изданието съобщава, че нарушенията в работата на системите са продължили около десет дни и са засегнали платформи, свързани с обработването на заплати, отчитането на работното време и възстановяването на медицински разходи.

Заради ситуацията е било свикано извънредно заседание на вътрешния орган на Европейската комисия за управление на кризи. Еврокомисарят по технологиите Хена Виркунен е информирала останалите членове на Комисията за случилото се.