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Мащабна кражба остави без пътна сигнализация новоремонтирано шосе. 68 знака са били извадени или срязани само дни преди официалния оглед на приемателната комисия. Отсечката се намира между пловдивските села Ахматово и Поповица и е дълга близо 5 километра.
За мащабната кражба сигнализира кметът на община Садово Димитър Здравков. „Някои знаци са крадени по няколко пъти и фирмата ги е подменяла”, обясни той.
Към днешна дата са поставени нови знаци, който вече са циментирани. Очаква се днес приемателна комисия да пусне пътя в експлоатация.
Разходите за покриване на нанесените щети до момента възлизат на около 4800 евро.