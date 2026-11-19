Държавата прекъсна петгодишна кибершпионска операция срещу българската администрация. Международни хакерски групи са имали скрит достъп до държавните мрежи, като са откраднали над 130 гигабайта информация.

Според експерта по киберсигурност Христиан Даскалов към момента може само да се гадае кой точно стои зад атаката, но тя не е случайна.

„Със сигурност става въпрос за поръчка, тъй като нито един хакер не събира пет години административна информация с цел да се информира. Моделът сочи именно към държавно спонсорирана атака. Често пъти те работят с криминални групировки, държави плащат на хакери, които не са техни служители, и използват техните услуги”, коментира Даскалов в ефира на NOVA NEWS.

Той разграничи операцията от хактивизма и финансовото изнудване на компании, при които целта е публично разпространение на данни или искане на откуп.

Целта при държавно спонсорирания кибершпионаж е само и единствено да не бъдеш забелязан – инфилтрацията да продължи максимално дълго време и паралелно през този процес да има извличане на данни, които се използват с разузнавателна цел, а понякога и с контраразузнавателна Христиан Даскалов

Даскалов припомни и как се е развило разследването на пробива през последните месеци.

„Първоначалното обявление от министър Василев беше направено през месец август – че е хванато нещо. Няколко месеца по-късно виждаме механизма на работа – анализирана е атаката и атакуващите са отстранени от достъпа до нашата инфраструктура. Става въпрос за достъп до системата за електронен документооборот на държавата, към която са вързани всички органи на централната изпълнителна власт и немалко общини”, посочи той.

На въпрос каква е вероятността в откраднатите над 130 гигабайта да има лични данни на граждани и дали те са застрашени от злоупотреби, експертът отговори успокоително.

„Със сигурност има тук-таме лични данни. Те могат да бъдат от докладни и разписки, които по същество са конфиденциални и вътрешни, през проекти на решения на различни актове и постановления, до прозаични неща като подготовка на изборни списъци. Но нещата навеждат натам, че целта не е била теч, така че по-скоро гражданите трябва да не се безпокоят активно за ситуацията”, заяви Даскалов.

Според него статистически на компаниите и институциите им отнема средно между 6 и 8 месеца, преди да разберат, че някой е проникнал в системата им. Самия пробив експертът определи нв като високотехнологичен удар.

„Моята теза е, че става въпрос за нискотехнологична атака. Стандартният начин, по който такъв тип шпионаж се реализира, е да се пробие администратор на дадената система – например през фишинг. Оттам неговите данни и парола за достъп изтичат и той продължава да си ползва акаунта, без да знае, че данните са изтекли, а този, който шпионира, започва да чете и да сваля”, разясни Даскалов.

Той подчерта, че с елементарна проверка на логовете – записите кой, кога и откъде влиза в системата – аномалиите могат да бъдат засечени веднага чрез поведенческа сигурност.

„В случая никой не е чел тези логове – това е проблемът. Сега имаме внедряване на централизирана система за киберсигурност в държавата и когато започва да се анализира през агенти на различните станции, се хващат тези аномалии”, допълни експертът.

Въпреки поздравленията за въвеждането на системата, Даскалов предупреди, че обхватът ѝ все още е недостатъчен.

„Притеснението ми тук е, че 50 институции вече са обхванати от централизираната система за киберсигурност, а те са много повече – само общините са над 200 и те също са участници в тази система. Защитата я има, но не е приложена навсякъде”, отбеляза той.

Целия разговор гледайте във видеото.