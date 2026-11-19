Парламентът на Дания одобри споразумение между Гренландия и Съединените щати за укрепване на сигурността в Арктика и Северния Атлантик, съобщи "Асошейтед прес".

Гласуването се състоя след месеци на натиск от страна на американския президент Доналд Тръмп, който настояваше да установи контрол над полуавтономната територия на Дания и съюзник на САЩ в НАТО - Гренландия.

Тристранното споразумение между Тръмп и лидерите на Дания и Гренландия проправя пътя за разполагането на още американски военни бази на острова и намалява напрежението около многократните призиви на Тръмп огромната територия да стане част от САЩ.

Споразумението беше одобрено с 109 гласа „за“ и нито един „против“ във Фолкетинга – датския парламент. Това е последната стъпка преди влизането му в сила, след като Дания и Гренландия дадат съгласието си. Парламентът на Гренландия одобри споразумението по-рано този месец, също без нито един глас „против“.

Целта е да се засили военното присъствие на САЩ в Гренландия, като същевременно островът запази самоуправлението си в рамките на Дания. Споразумението ще остане в сила и ако Гренландия в крайна сметка избере да обяви независимост.