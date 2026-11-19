НАП и ДАНС провериха общо 14 обекта за отпускане на бързи кредити в София, Пловдив, Благоевград, Сандански, Дупница и Сливен, съобщиха от двете институции.

Служителите са установили общо 14 нарушения, сред които: липса на касов апарат в 9 дружества, разминаване между наличностите в касата и маркираните суми на фискалното устройство и др. Според нормативните изисквания дружествата за бързи кредити трябва да отчитат с фискално устройство платените лихви и просрочия от страна на техните клиенти.

Един от проверените обекти беше запечатан за определен срок още вчера. В друг обект в София, проверяващите са установили, че с дейността му са обвързани три фирми.

Предстои проверяваните компании да предоставят допълнителна информация на властите. Работата на ДАНС и НАП по случая продължава.