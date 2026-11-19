Космическата сонда „Вояджър 1“ измина разстояние, което никой друг апарат, изстрелян от Земята, не е успявал досега. Според изчисления на НАСА роботизираният апарат вече се намира на разстояние от един светлинен ден от нашата планета, или около 26 милиарда километра.

Изстрелян през 1977 г., „Вояджър 1“ е най-отдалечилият се от Земята обект, създаден от човека. Той се движи със скорост от близо 61 000 км/ч и продължава пътешествието си през междузвездното пространство.

През 2012 г. сондата премина външната граница на хелиосферата - защитен мехур от частици и магнитни полета, създаван от Слънцето, и навлезе в междузвездното пространство.