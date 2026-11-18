Повдигнаха обвинение на мъж за удряне с метална тръба на котка в столичния квартал „Враждебна”. Случаят е от 14 ноември около 12:15ч. Агресията е проявена на публично място.

На животното е причинено трайно увреждане - тежка черепно-мозъчна травма и тежка белодробна травма. Деянието е извършено по особено мъчителен начин.

Обвиняемият е осъждан в миналото, но е реабилитиран. С постановление на прокурор той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои днес наблюдаващият прокурор да внесе в Софийски районен съд искане за определяне на мярка „задържане под стража“.