Мнозинството в парламента прие промени в Закона за чужденците в България. Част от тях са изключително опасни за пазара за труда. Това обяви депутатът от „Възраждане” Петър Петров в кулоарите на НС.

Той обясни какви са промените:

Облекчава се режимът за влизане и пребиваване у нас на чужденци, които имат право на краткосрочно пребиваване в друга държава или на синя карта. Втората промяна е, че чужденците, които вече могат легално да пребивават в България, ще имат право от територията на нашата страна да кандидатстват за разрешение за работа. Досега имаше изискване кандидатстването да се случва, когато са извън България. С третата промяна се създава свободна и неограничена възможност на чужденци, които вече са у нас, да сменят своята работа неограничено. За пръв път се задава срок за безработица от 3 до 6 месеца, в който тези хора могат да са на територията на страната. Според депутата при такива условия в рамките на тези месеци има риск въпросните чужденци да се съгласят да работят на каквито и да е условия, а така ще подбиват пазара на труда за българите.

Петров беше категоричен, че въпросните промени са срещу интереса на българското общество.

От „Възраждане” обявиха още, че в Комисията по труда и социална политика е прието предложение на Министерски съвет и на ГЕРБ, в което се казва, че тези чужди граждани ще могат да получават помощи за деца – както еднократни, така и месечни. От партията призоваха текстовете да бъдат оттеглени.