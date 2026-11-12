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Окръжната прокуратура в Пловдив привлече към наказателна отговорност втори обвиняем за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов.
Става въпрос за 42-годишен мъж, който ще отговаря за помагачество. Той е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои внасяне на искане в съда за постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража". Това е втори обвиняем по случая.
Илиян Филипов беше застрелян през септември. Часове след убийството в София беше арестуван Славчо Мегеров.
Редактор: Ина Григорова