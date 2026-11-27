Дирекция „Вътрешна сигурност“ извършва паралелна проверка на полицейските действия по случая на насилие над непълнолетна. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в рамките на парламентарния контрол в Народното събрание.

Във връзка с действията на полицейските служители, посетили адреса по сигнала за нарушаване на нощна тишина през въпросната вечер, директорът на СДВР също е разпоредил щателна проверка, в рамките на която да бъдат изяснени както времето за реакция по подадените сигнали, така и конкретно предприетите от служителите действия на място.

„Наредил съм да се провери и дали не е имало възможност друг патрул да бъде пренасочен по-рано към мястото, и ако е имало, кой е отговорен това да не е направено. Ще държа директорът на СДВР да изясни какво са предприели на място полицейските служители", отбеляза министърът.

При установяване на пропуски или нарушения, незабавно ще бъде ангажирана отговорността на служителите, неизпълнили или изпълнили формално задълженията си, без да положат необходимата грижа. За да съм сигурен в резултатите от проверката, е в ход и проверката от дирекция „Вътрешна сигурност“ – уточни Демерджиев.

Превантивните мерки срещу насилието над и сред непълнолетни

Успоредно с това, органите на реда взимат превантивни мерки срещу насилието над и сред непълнолетни.

“Тече и ще продължава да тече специализирана полицейска операция на територията на цялата страна, свързана с присъствието на непълнолетни в питейни заведения, както и с противоправни прояви в районите на училища, включително – наркоразпространение. Отделно от това – планираме други инициативи, насочени конкретно срещу агресията, проявявана в различни форми от непълнолетни”, посочи Демерджиев.

Работи се и за укрепване на капацитета на ГДБОП, за да може да се реагира по-бързо на случаи с порнографско съдържание, съдържание на насилие и съдържание, подбуждащо към насилие в социалните мрежи.

"Създаваме възможности за звена „киберпрестъпност“ и в областните дирекции, така че те да подпомагат специализираната дирекция в ГДБОП. Ще бъде създадена и организация за пренасочване на патрули от други райони на столицата при необходимост от своевременна реакция", заяви още вътрешният министър.

Хронология на действията на полицията

Демерджиев представи хронологията и полицейските действия по случая.

Сигнал за нарушаване на нощната тишина в ж.к. „Западен парк“ в София е постъпил на 1 ноември в 00:57 ч. на Единния европейски номер за спешни повиквания 112. Към този момент не е имало свободен полицейски екип за своевременна реакция. В 01:14 ч. и 01:40 ч. са получени още два сигнала по същия повод от същия адрес. Първият освободил се екип е насочен и пристига на адреса в 03:06 ч. По данни на патрула на място, т. е, на входната врата, не е констатиран шум.

На 17 ноември в Първо районно управление на СДВР постъпва информация за извършени блудствени действия с непълнолетна. Заведена е преписка, която на 18 ноември е докладвана в СДВР, за да продължи работата там. Установени са достатъчно данни за образуване по неотложност на досъдебно производство, работата по което е започнала незабавно с разпит на свидетел същия ден. В рамките на 24 часа са установени и доведени за разпит 7 лица. След проведените разпити и беседи са установени трима непълнолетни, за които са получени данни, че са преки извършители на блудството. Събраните доказателства незабавно са докладвани в Софийска районна прокуратура за преобразуване на досъдебното производство в следствено дело.

На 20 ноември тримата непълнолетни са задържани и предадени на Следствен отдел към Софийска градска прокуратура. На всички е повдигнато обвинение и е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“. Преди ден съдът потвърди мярката.

В хода на разследването са установени общо 15 лица, присъствали в жилището на въпросното събиране за Хелоуин. Работата продължава активно и вчера е установен още един случай на пострадало момиче от присъстващите в апартамента. Засега са установени три момичета – жертви на сексуално посегателство и стрелба с газово оръжие. Към момента освен тримата непълнолетни, привлечени като обвиняеми за блудството, има и установен извършител на стрелбата с газово оръжие, пълнолетен, който на 20 ноември е задържан от служители на СДВР. В сряда, на 25 ноември, той е привлечен в качеството на обвиняем и задържан за срок до 72 часа. Преди ден – в четвъртък, има и пети задържан във връзка с нов установен случай, касаещ принуда спрямо една от посочените жертви.

В изпълнение на получени указания от наблюдаващия прокурор, служителите на СДВР продължават да работят активно по документиране на престъпленията, включително и за установяване на всички видео клипове и участващите в тях, заяви Демерджиев. ГДБОП – дирекция „Киберпрестъпност“ от първия момент работи активно за премахване на клиповете от социалните мрежи.