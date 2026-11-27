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Девет кексчета тип „брауни“, съдържащи наркотично вещество, са открити при полицейска проверка във фризьорски салон в Царево.
Проверката е извършена около 19:30 ч. на 25 ноември. Униформените установили, че 18-годишен младеж, който работи в салона, съхранява кексчетата в хладилник в обекта.
Първоначалното лабораторно изследване, извършено в Бургас, е потвърдило наличието на тетрахидроканабинол - основното психоактивно вещество в канабиса. Предстои да бъде установено точното му количество в сладкишите. Работата по случая продължава от служители на Районното управление в Царево.
Редактор: Цветина Петкова
Източник: МВР-Бургас