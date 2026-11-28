Пътят от операционната зала до първата уверена стъпка често е по-дълъг и труден, отколкото очакваме. Тежките фрактури не са просто счупена кост. Те са сериозни изпитания за тялото и духа ни. Истинската битка за възвръщане на движението тепърва започва, когато гипсът падне или металните импланти са поставени. Кога е точният момент за старт на раздвижването? В предаването „Пулс” по NOVA NEWS темата коментира кинезитерапевтът от болница ИСУЛ Димчо Хаджиев.

Според него възстановяването на костния интегритет на засегнатия крайник е само 50% от възстановяването на пациента. „Наша задача след това е този пациент да стане пълноценен човек, да може да ползва засегнатия крайник и да се върне нормално към ежедневието си и своите задължения”, каза Хаджиев.

По думите му подготовката за рехабилитацията трябва да започне още непосредствено след операцията. „Когато пациентите са информирани, това намалява дискомфорта в тях и страха да започнат движение с оперирания крайник”, посочи кинезитерапевтът.

Той подчерта, че в подходящите случаи раздвижването може да започне много скоро след хирургичната интервенция. „В идеални условия още непосредствено след оперативната интервенция или поне няколко часа след това, когато отшумят действията на медикаментите, пациентите са способни да извършват сами активни движения. Разбира се, това не трябва да бъде забранено от техния хирург. С наша помощ също започват почти моментално своето раздвижване”, обясни Хаджиев.

След изписването от болницата пациентите често продължават възстановяването си самостоятелно у дома. Именно тогава обаче могат да допуснат грешки, които да затруднят рехабилитацията. Кинезитерапевтът посочи като една от тях следването на упражнения и съвети, открити в интернет, без те да са съобразени с конкретното здравословно състояние. „Най-честите грешки са, че напоследък много често се случва пациентите да търсят информация в интернет, която не е общовалидна. Всеки пациент има своите придружаващи заболявания, много други особености, които оказват влияние и е голям риск пациентът да сбърка”, предупреди специалистът.

По думите му друг сериозен проблем е неправилното преценяване на момента, в който трябва да започне натоварването на крайника. „Основен риск е пациентът твърде рано да започне да натоварва крайника или пък да стартира твърде късно своята рехабилитация”, посочи Хаджиев.

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