Сериозно понижение на имунизационния обхват при децата през 2025 г. отчита Министерството на здравеопазването. Спадът засяга почти всички задължителни ваксини. При имунизацията срещу туберкулоза обхватът е намалял от близо 97% на 86%, а при тази срещу пневмококи – от 94% на 85,5%. Първата доза от ваксината срещу морбили, паротит и рубеола са получили 88,3% от децата, а втората – 82%. Междувременно регистрираните случаи на морбили в страната вече са 602.

Предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS потърси коментар от педиатъра доц. д-р Йорданка Узунова. Според нея отчетеният спад може отчасти да се дължи на пропуски при въвеждането на информация в Националната здравноинформационна система. Възможно е част от поставените ваксини да не са били регистрирани или да са отчетени неправилно в електронните досиета на пациентите. „Една от големите ни надежди е, че всъщност не е толкова нисък обхватът на всички тези ваксини“, посочи специалистът.

По наблюденията на доц. Узунова повечето родители продължават да водят децата си на профилактични прегледи и да спазват имунизационния календар. Тя подчерта, че трябва да се прави разграничение между категоричните противници на ваксините, колебаещите се родители и семействата, при които имунизациите се отлагат заради честото боледуване на децата.

Педиатърът подчерта и значението на ваксината БЦЖ, която предпазва от тежките форми на туберкулоза, като настоя тя да остане част от задължителния имунизационен календар.

Според доц. Узунова по-категорични изводи за тенденцията ще могат да бъдат направени след анализ на данните за цялата 2026 г. Ако спадът се потвърди, ще бъде необходимо провеждането на разяснителна кампания с участието на здравните институции, лекарските организации и медиите. Специалистът призова да не се създава излишна паника, но подчерта необходимостта от последователни усилия за поддържане на висок имунизационен обхват сред децата.

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