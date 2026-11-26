Снимка: iStock
-
Отказва ли НЗОК скъпоструващи лекарства на пациенти с редки заболявания заради навършено пълнолетие
-
Нов високотехнологичен учебен център в УМБАЛ „Св. Екатерина”
-
12-годишна роди в Монтана, живее с 16-годишния баща на бебето от три години
-
25 договора с една фирма и липси за 34 000 евро: Общински съветници подадоха сигнал за нарушения в Четвърта градска болница
-
Делото за фалшивите ТЕЛК решения вероятно ще отиде в Софийската градска прокуратура
-
Кога главоболието може да бъде опасно
Сериозно понижение на имунизационния обхват при децата през 2025 г. отчита Министерството на здравеопазването. Спадът засяга почти всички задължителни ваксини. При имунизацията срещу туберкулоза обхватът е намалял от близо 97% на 86%, а при тази срещу пневмококи – от 94% на 85,5%. Първата доза от ваксината срещу морбили, паротит и рубеола са получили 88,3% от децата, а втората – 82%. Междувременно регистрираните случаи на морбили в страната вече са 602.
Предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS потърси коментар от педиатъра доц. д-р Йорданка Узунова. Според нея отчетеният спад може отчасти да се дължи на пропуски при въвеждането на информация в Националната здравноинформационна система. Възможно е част от поставените ваксини да не са били регистрирани или да са отчетени неправилно в електронните досиета на пациентите. „Една от големите ни надежди е, че всъщност не е толкова нисък обхватът на всички тези ваксини“, посочи специалистът.
По наблюденията на доц. Узунова повечето родители продължават да водят децата си на профилактични прегледи и да спазват имунизационния календар. Тя подчерта, че трябва да се прави разграничение между категоричните противници на ваксините, колебаещите се родители и семействата, при които имунизациите се отлагат заради честото боледуване на децата.
Педиатърът подчерта и значението на ваксината БЦЖ, която предпазва от тежките форми на туберкулоза, като настоя тя да остане част от задължителния имунизационен календар.
Според доц. Узунова по-категорични изводи за тенденцията ще могат да бъдат направени след анализ на данните за цялата 2026 г. Ако спадът се потвърди, ще бъде необходимо провеждането на разяснителна кампания с участието на здравните институции, лекарските организации и медиите. Специалистът призова да не се създава излишна паника, но подчерта необходимостта от последователни усилия за поддържане на висок имунизационен обхват сред децата.
Повече по темата гледайте във видеото.