Отказван ли е достъп на пациент с рядко заболяване до скъпоструващо лекарство? Повече по темата коментира адвокатът по медицинско право Мария Шаркова в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Шаркова обясни, че става въпрос за младеж с рядко заболяване, за когото има подходящ лекарствен продукт. По думите ѝ той е скъпоструващ и семейството не разполага с финансови възможности да го осигурява самостоятелно. „От месеци мълчаливо се борим със самия младеж и неговите близки. Мога да кажа смело, че в последните няколко месеца семейството беше подложено на унизително отношение от страна на администрацията”,каза тя.

Адвокатът разказа за двукратен отказ от страна на НЗОК да заплаща лекарството. „Двукратно отказът беше отменян от съда”, посочи Шаркова.

Според юриста особено притеснителен е мотивът за втория отказ, че пациентът вече е навършил пълнолетие. По думите ѝ проблемът не се ограничава само до конкретния случай, а е свързан с по-широк въпрос за достъпа до лечение на хора, които навършват пълнолетие. „Такова дискриминационно отношение много често има в нашите наредби. Много често на лица, които са навършили 18 години, се отказва финансиране на скъпоструващи лекарствени продукти, включително на онкологични заболявания”, коментира Шаркова.

Тя заяви, че по случая се води съдебно производство съвместно със сдружение „Мостове”. „Заедно със сдружение „Мостове” водим дело. Установена е дискриминация по възраст и в момента производството е висящо пред Върховния административен съд. Комисията за защита от дискриминация и Административен съд – София установиха подобна дискриминация. Ние се надяваме да спечелим и на последната инстанция”, посочи адвокатът.

Целия разговор гледайте във видеото.