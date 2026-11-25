Най-малко 30 души са загинали, а други 25 са ранени, след като превозно средство, транспортиращо петролни продукти, се преобърна и избухна в пламъци на околовръстен път в Египет. Това съобщи здравното министерство на страната, цитирано от "Ройтерс".

Инцидентът е станал в района на Ал-Уарак, в провинция Гиза, на път, който свързва основните магистрали в района на Голямо Кайро и преминава през провинциите Кайро, Гиза и Калюбия.

EGYPT: A truck carrying petroleum products caught fire in Giza’s Warraq district, killing 21 people and injuring 15, Egypt’s Health Ministry said. https://t.co/FaKUmcxk2a — Open Source Intel (@Osint613) November 25, 2026

Пожарът е избухнал над тунел. Местните медии съобщават, че пожарникарите са успели да овладеят пламъците.

Пътните инциденти са често явление в Египет. Сред основните причини са високата скорост, недостатъчният контрол върху спазването на правилата за движение и лошото състояние на пътната инфраструктура.

През последните години страната разшири пътната си мрежа чрез изграждането на нови магистрали и мостове в рамките на мащабна инфраструктурна програма. Целта е да се облекчи трафикът и да се отговори на бързото нарастване на населението и разрастването на градовете. Въпреки подобренията в движението в някои райони, проблемите с пътната безопасност остават.