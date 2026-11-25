Ден след като Европейската комисията препоръча на България да бъде наложена глоба заради свръхдефицит- първи коментар направи министър-председателят. Според премиера Румен Радев вина за това носят предишните управления. Опозицията обаче и днес остро критикува кабинета.

Анонсираната от Еврокомисията глоба беше определена от правителството като лоша оценка за предишните управления на страната.

„Вчера ЕК удари звучен шамар на всички, които през годините харчеха безогледно и без да привличат инвестиции. Те теглеха заеми, без да развиват икономиката, излъгаха за реалния дефицит, за да ни вкарат в еврозоната и доведоха финансите до свръхдефицит и катастрофа”, заяви Радев.

На 11 декември предстояли преговори между ЕКОФИН и министерството на финансите, а критики към бюджет 27 нямало, обяви икономическият министър.

„Ако е имало критики, те са насочени към бюджет 2026. Ще направим всичко възможно да дадем солидни аргументи. Теоретично има някакъв риск да се спрат европейските фондове, но на практика, виждате съвсем друго отношение, подкрепа и конструктивен диалог с Европа”, каза вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев.

„Добрата прогноза на Европейската комисия за следващата година е ясно потвърждение, че предприетият курс е правилен. Няма да сбъднем нихилистичните мечти на опозицията да ни спрат европейското финансиране и плащанията по ПВУ”, заяви премиерът.

Опозицията и днес отправи критики.

„Това е редовна процедура, както варненци гласуваха за Коцев и получиха Баба Алино, и боклука, така и българите, които гласуваха за Радев, трябва да си изтърпят и глобите”, каза председателят на ГЕРБ Бойко Борисов.

„Предупредихме, че бюджетният дефицит е висок и това ще доведе до по-голямо задлъжняване и рискове пред страната. С бюджета за 2027 г. руският ЗИЛ, вече освен че няма спирачки, освен че много пуши, освен че няма шофьор, му се разпада и окачването”, каза Ивайло Мирчев от „Демократична България”.

„Явно господин Радев пак излъга. Има доклади за 2021, 2022, 2023, 2024 и 2025 г. В нито един от тези доклади няма проблем няма проблем с процедура по свръхдефицит и няма критики към българската държава, че не е направила достатъчно. Ако прочетете това, което излезе вчера, там ясно се казва, че проблемът идва от това, че бюджетът за 2026 не е направил достатъчно за свиване на дефицита”, посочи председателят на „Продължаваме Промяната” Асен Василев.

„Не ме притеснява какво ще кажат отвън, притесняваме какво ще кажат българските граждани. Глобата не е толкова голяма. Притеснително е, че се е лъгало с години - само и само да сме в еврозоната”, заяви Георги Георгиев от „Възраждане”.