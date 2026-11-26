Сърбите отново ще отидат до урните в края на годината, този път за да изберат нов държавен глава. Председателят на Народната скупщина Александър Чупич официално насрочи предсрочните президентски избори за 27 декември 2026 г.

Решението беше подписано по обяд в четвъртък и влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник. Съгласно сръбското законодателство при предсрочно прекратяване на президентския мандат изборите за нов държавен глава трябва да се проведат в рамките на три месеца.

Чупич, който беше избран за председател на парламента на 19 ноември, изпълнява временно и функциите на президент на страната.

До предсрочния президентски вот се стигна, след като на 27 септември Александър Вучич подаде оставка повече от седем месеца преди края на втория си мандат. Тогава той обяви намерението си да остане в активната политика и да се бори за премиерския пост като кандидат на Сръбската прогресивна партия. Временно функциите на държавен глава бяха поети от тогавашния председател на парламента Ана Бърнабич.

Парламентарните избори на 25 октомври обаче доведоха до сериозно пренареждане на политическите сили в страната. Победата беше за „Студентската листа“, която си осигури 140 от общо 250 места в Народната скупщина, слагайки край на 14-годишната парламентарна доминация на Сръбската прогресивна партия и нейните партньори.

Студентското движение се превърна във водеща политическа сила след близо две години на масови антиправителствени демонстрации. Вълната от обществено недоволство започна след срутването на козирката на железопътната гара в Нови Сад на 1 ноември 2024 г., при което загинаха 16 души. Протестиращите настояваха за разкриване на отговорните за трагедията, борба с корупцията и възстановяване на доверието в институциите.

Александър Чупич вече потвърди, че „Студентската листа“ има свой кандидат за президент, но името му все още не е публично обявено. Междувременно Вучич даде сигнали, че партията му може да не участва в президентската надпревара, като окончателното решение предстои да бъде взето през декември.