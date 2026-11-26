Трима български граждани са арестувани при мащабна полицейска операция срещу предполагаема организирана престъпна група за разпространение на кристален метамфетамин в Лондон. Акцията е проведена рано сутринта във вторник след продължило няколко месеца разследване, съобщава британското издание Daily Mail, чиито журналисти са получили ексклузивен достъп до една от полицейските операции.

Малко след 7 ч. сутринта служители на лондонската полиция са атакували едновременно два жилищни адреса в северната част на британската столица, разположени на по-малко от 800 метра един от друг. Според разследващите и двата имота са свързани с предполагаема престъпна група, ръководена от българско семейство.

Заради опасността от експлозия при евентуално наличие на вещества, използвани за производството на метамфетамин, в готовност са били поставени екипи на пожарната и спешната помощ.

При претърсването на първото жилище една от жените се е опитала да изхвърли пакет в тоалетната, но полицейски служител е успял да го извади. В имота са открити вещества, за които се предполага, че са кристален метамфетамин, документи с имена и числови обозначения, десетки кутии цигари, медикаменти и пари в брой, скрити в кутия за обувки. Разследващите подозират, че парите са придобити от продажба на наркотици.

Crystal meth invasion of the UK: Met Police swoops on 'Bulgarian Breaking Bad' organised crime gang as officers wage war on kingpins trying to introduce the deadly drug to Britain https://t.co/kdZIbajLXu — Daily Mail (@DailyMail) November 25, 2026

Около два часа след началото на операцията са задържани трима български граждани – двама мъже и една жена. Те са заподозрени в притежание на високорискови наркотични вещества с цел разпространение.

На втория адрес е арестуван още един мъж. При обиска там са открити меч, електрошоково устройство, маскирано като фенерче, и съд с течен нитазен - изключително опасен синтетичен опиоид, който може да бъде стотици пъти по-силен от морфина. Четвъртият задържан е заподозрян и в незаконно притежание на оръжия и боеприпаси. Гражданството му не се посочва. Все още на нито един от четиримата задържани не са повдигнати обвинения.

Полицейският инспектор Джейк Банджи подчертава, че операцията е резултат от продължително събиране на информация, включително благодарение на сигнали, подадени от местни жители.

Акцията е част от усилията на британските власти да ограничат разпространението на кристален метамфетамин в страната. Макар наркотикът все още да не е широко разпространен във Великобритания, официалните статистически данни показват, че броят на свързаните с него престъпления в Англия и Уелс се е удвоил между 2020-2021 г. и 2025-2026 г.

Според изданието допълнително безпокойство предизвиква значителният спад в цената на наркотика на черния пазар - от 260 британски лири за грам през миналото десетилетие до около 60 лири в момента.