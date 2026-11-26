Ноември е посветен на мъжкото здраве с международната инициатива Movember, която насочва вниманието към профилактиката на рака на простатата и психическото здраве на мъжете. Все повече българи започват да обръщат внимание на превенцията, но специалистите продължават да отчитат случаи на късно диагностициране.

„Последните 3-5 години българският мъж преодолява някои стари догми и ходи на лекар. Това е много положителен знак, че е отговорен за своето здраве“, заяви проф. д-р Йорданка Узунова, началник на Клиниката по урология и андрология към УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“. Тя обясни, че ракът на простатата е едно от най-честите онкологични заболявания при мъжете, а за развитието му значение имат както генетичните фактори, така и начинът на живот и въздействието на околната среда. Особено внимание трябва да обръщат мъжете, в чието семейство има случаи на рак на гърдата, тъй като при тях рискът от рак на простатата е значително по-висок.

Според проф. Узунова профилактичните изследвания трябва да започнат след 50-годишна възраст, а при наличие на симптоми или повишен наследствен риск - и по-рано. Основният метод за проследяване е PSA тестът, който представлява кръвно изследване за туморен маркер. „С личните лекари трябва да имаме много сериозен контакт, защото те са първите, които могат и трябва да насочат мъжете за това изследване. Препоръчваме то да бъде правено в една и съща лаборатория, в един и същи месец, за да можем да проследяваме тенденцията в стойностите през следващите години“, обясни специалистът.

В УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ работи център за диагностика и лечение на рак на простатата, в който уролози и онколози работят съвместно. Сред възможностите за лечение е брахитерапията - съвременен метод, при който в простатната жлеза се поставят между 60 и 90 малки радиоактивни източника, наричани „зрънца“. Те освобождават радиация в рамките на следващите 6 до 8 седмици, като унищожават раковите клетки, без да се налага отворена операция.

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