Сауната, парната баня и минералните басейни могат да бъдат полезни за организма, но неправилното им използване крие сериозни рискове за здравето. За това предупреди специалистът по физикална терапия и рехабилитация доц. д-р Христина Миланова в предаването „Пулс“.

По думите ѝ еднократното посещение на СПА център има предимно релаксиращ ефект, облекчава физическата умора и тонизира организма. За постигането на по-трайни резултати обаче е необходим курс от подходящо подбрани и дозирани процедури.

Сауната и парната баня стимулират кръвообращението, но същевременно натоварват сърдечносъдовата система. Основната разлика между тях е във влажността на въздуха. Докато в сауната температурата достига до 100 градуса при ниска влажност, в парната баня влажността може да достигне почти 100%. И двете процедури крият риск от обезводняване и прегряване.

Според специалиста схващането, че посещението на сауна може да излекува вирусна инфекция, е погрешно. При повишена телесна температура, обща отпадналост, мускулни болки, кашлица, задух и стягане в гърдите подобни процедури са противопоказани. „Имаме риск от сериозна дехидратация, имаме риск от натоварване допълнително на организма и на сърдечносъдовата система“, обясни доц. Миланова.

Рискове крие и рязкото потапяне в ледена вода непосредствено след сауна. Температурният шок може да предизвика внезапно повишаване на кръвното налягане и нарушения на сърдечния ритъм. Особено внимателни трябва да бъдат хората с хипертония, исхемична болест на сърцето и прекаран инфаркт или инсулт.

Доц. Миланова предупреди, че бременните жени, малките деца и възрастните хора са особено уязвими при интензивни температурни въздействия. При децата рискът от обезводняване е по-висок заради все още несъвършената терморегулация, а при бременните прегряването може да предизвика контракции.

При възрастните хора се препоръчват по-кратки процедури, по-ниски температури и предварителна консултация с лекар. Сериозното топлинно натоварване трябва да се избягва и при сърдечна недостатъчност, неконтролирана хипертония, тромбози, тромбофлебити и остри възпалителни процеси. „По принцип топлината е противопоказание за остър възпалителен процес, така че с топлината трябва да действаме внимателно, най-добре е да имаме консултация със специалист“, подчерта доц. Миланова.

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