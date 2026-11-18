Лекари от Комплексния онкологичен център в Пловдив отстраниха 15-килограмов злокачествен тумор от корема на 45-годишна жена от Чирпан, съобщиха от лечебното заведение.

Пациентката първоначално потърсила лекарска помощ в родния си град заради необичайно подуване на корема. След прегледи в местната болница тя е насочена към Пловдив за допълнителни изследвания и лечение.

При приемането ѝ тестовете отчели много високи стойности на туморните маркери, достигащи четирицифрени числа, а образните и лабораторните изследвания показали напреднал туморен процес на яйчника.

Първоначално жената е приета за диагностична лапароскопия, с която лекарите да проверят докъде се е разпространило заболяването и каква операция е необходима. По време на процедурата екипът открил тумор с размери около 20 на 30 сантиметра, поради което преминал към отворена операция, за да го премахне изцяло.

Интервенцията е извършена от началника на Отделението по онкологична хирургия в гинекологията д-р Тихомир Георгиев и д-р Биляна Карафезиева, с участието на анестезиолога д-р Маргарита Килова и операционната сестра Станислава Драгнева. Последвалото изследване потвърдило, че туморът е злокачествен. Операцията е успешна – образуванието е премахнато изцяло, като по време на нея не са установени видими разсейки.

Снимка: КОЦ-Пловдив

Самата пациентка разказва, че първите симптоми се появили още през май, но дълго време не е имала болка.

„От май месец нямах болки, но виждах как коремът ми непрекъснато се увеличава. Посетих гастроентеролог и гинеколог. Едва през октомври започнах да изпитвам болки и да се придвижвам трудно. Дойдох в Пловдив, защото имам доверие на лекарите тук. Днес, след операцията, се чувствам отлично. Цялата организация, от приемането до изписването, беше на много високо ниво. Много съм щастлива и благодарна на лекарите”, споделя жената.

От болницата напомнят да не се подценяват симптоми като постепенно увеличаване на корема, необяснима загуба на тегло, намален апетит и усещане за подуване. Ракът на яйчниците може да се развива дълго време без изразена болка, затова навременният преглед при гинеколог е важен за ранното му откриване.