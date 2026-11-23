Агресията и насилието сред децата са сред най-чувствителните и тревожни теми, с които се сблъскваме все по-често. Какви са истинските причини за детската агресия, как да разпознаем ранните сигнали и каква е правилната реакция на възрастните? Темата коментира психологът и психотерапевт Елена Енева в ефира на Обедния информационен блок по NOVA NEWS.

Според нея агресивността е естествена част от човешката природа, но съвременното общество не предоставя достатъчно възможности на подрастващите да насочват енергията си към полезни дейности. „Съвременното ни общество всъщност е голям длъжник на момчетата, защото не им дава почти никакъв вариант, чрез който да изразят енергичността си ползотворно, с изключение на спорта“, посочи тя.

Тя коментира и какво влиянието на социалните мрежи върху изграждането на характерите на децата. По думите ѝ онлайн платформите се стремят да привличат вниманието им чрез провокативно съдържание, което невинаги е съобразено с възрастта на децата и принципите на доброто общуване. „Вече не възпитава улицата, сега възпитават социалните мрежи“, заяви психотерапевтът.

Специалистът обърна на ранните признаци, че едно дете може да е станало жертва на насилие - внезапна промяна в поведението, потиснатост, затваряне в себе си, нежелание за разговори и загуба на интерес към обичайните занимания. „Понякога жертвите продължават насилието вече сами върху себе си. Самонараняването е особено тревожен сигнал, който изисква внимание от възрастните“, предупреди тя.

Енева призова родителите да прекарват повече време с децата си, да проявяват интерес към ежедневието им и да следят за промени в поведението им. Тя заяви, че е нужно да им дават предизвикателства, чрез които да изразходват енергията си, но да бъде полезна за обществото.

Целия разговор гледайте във видеото.